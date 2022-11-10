В парламенте Азербайджана проходят обсуждения проекта госбюджета-2023

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходят очередные обсуждения проекта государственного бюджета на следующий год.

Как сообщает в четверг Trend, на состоявшемся сегодня совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранения, культуры в первом чтении обсуждается законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

В обсуждениях принимают участие министр финансов Самир Шарифов, заместитель министра по науке и образованию Идрис Исаев, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева, директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, директор Государственного фонда социальной защиты Хималай Мамишев и другие участники.

(Перевод: Фидан Мустафаева)