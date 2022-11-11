БАКУ /Trend/ - Корни дружбы и братства между Азербайджаном и Узбекистаном, имеющими общую историю и культуру, национальные традиции, уходят глубоко в историю. В последние годы отношения между двумя странами еще больше укрепились.

После обретения Азербайджаном и Узбекистаном независимости исторические отношения дружбы и братства между двумя странами получили дальнейшее развитие, достигнув своего нынешнего уровня. В первые годы независимости великий лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев и бывший Президент Узбекистана Ислам Каримов внесли исключительный вклад в развитие отношений между двумя братскими странами, формирование межгосударственных отношений.

Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что азербайджано-узбекские отношения вступили в новый этап развития, они успешно продолжаются и развиваются Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Азербайджано-узбекские отношения сегодня развиваются еще более быстрыми темпами благодаря дальновидной политике, взаимным визитам и регулярным контактам лидеров двух стран. За последние семь месяцев Президент Ильхам Алиев дважды посещал Узбекистан - 21-22 июня был совершен государственный визит в Узбекистан, а 15-16 сентября глава государства принял участие в саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в качестве почетного гостя. Тем самым нынешний визит в Узбекистан третий за текущий год.

Сегодня Азербайджан как ведущее государство региона выступает с важными инициативами по развитию отношений между тюркскими государствами, вносит большой вклад в развитие тюркского сообщества. Азербайджано-узбекские отношения развиваются изо дня в день в рамках ТЮРКСОЙ, ТюркПА, Тюркской Академии, Фонда тюркской культуры и наследия, Тюркского делового совета и других структур.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 2 октября 1995 года. В августе 1996 года начало действовать посольство Азербайджана в Узбекистане, а в июле 1998 года - посольство Узбекистана в Баку. На сегодня между двумя странами подписаны 154 документа.

Между двумя странами в настоящее время существует всестороннее и стратегическое партнерство. Великий лидер Гейдар Алиев всегда относился к узбекскому народу с большой любовью. Дружеские отношения, сложившиеся в 1970 году между Гейдаром Алиевым, возглавлявшим в то время Азербайджан, и главой Узбекистана Шарафом Рашидовым, стали основой сегодняшнего развития отношений между двумя странами. Подписанный Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и первым Президентом Узбекистана Исламом Каримовым в Баку в 1996 году "Договор о дружбе и сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан", а также визит Общенационального лидера в Узбекистан в июне 1997 года определили контуры наших будущих отношений, основанных на взаимопонимании, доверии и уважении.

В истории наших стран есть и схожие трагедии. В начале прошлого века жертвами армянских зверств стали как азербайджанцы, так и узбеки. В феврале 1918 года военным крылом партии "Дашнакцутюн" при поддержке большевиков был совершен геноцид узбеков в Кокандской области, в результате которого было убито 35 тысяч человек. Только за три дня в городе Коканд было зверски убито около 10 тысяч мирных жителей.

Между народами Азербайджана и Узбекистана исторически сложились традиционные дружеские и братские связи, в настоящее время отношения между двумя странами развиваются по восходящей линии, в том числе и в экономической сфере. 1 августа этого года состоялось заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном. В ходе заседания были достигнуты соглашения об усилении сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, энергетической, здравоохранительной, транспортно-логистической, экологической сферах, в сфере предоставления государственных услуг, культурно-гуманитарной, социальной и туристической областях. Также в августе этого года в Ташкенте состоялась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел, торговли, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана. А в июне прошла первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана в Баку.

За девять месяцев этого года объем товарооборота между двумя странами составил 131,06 миллиона долларов. В 2021 году этот показатель составлял 111,9 миллиона долларов. В этом году также наблюдался рост объема грузоперевозок. Так, за январь-сентябрь 2022 года этот показатель составил 578 000 тонн. Это в 2-3 раза больше, чем в предыдущие годы (для сравнения: 172,1 тысячи тонн в 2021 году, 272,1 тысячи тонн в 2020 году).

В то же время Узбекистан всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана в вопросе, связанном с бывшим карабахским конфликтом. Примечательно, что Узбекистан уже подключился к работам по созиданию в освобожденном Карабахе. При непосредственной инициативе Президента Шавката Мирзиёева правительству Азербайджана был представлен проект строительства большой школы в Физулинском районе за счет средств узбекского государства. 31 марта прошлого года на неформальном саммите Организации тюркских государств (в то время называвшейся Советом сотрудничества тюркоязычных государств), состоявшемся в формате видеоконференции, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Азербайджан с возвращением Нагорного Карабаха и восстановлением исторической справедливости. Узбекистан еще в марте 2008 года стал единственной центральноазиатской страной, поддержавшей резолюцию под названием «Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана» в ходе голосования на Генеральной ассамблее ООН.

В ноябре 2021 года на VIII саммите Организации тюркских государств в Стамбуле Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о намерении по строительству в Физули за счет государственного бюджета Узбекистана большой школы.

Между нашими странами исторически существуют тесные культурные связи. Два народа черпали вдохновение из культуры друг друга, взаимно обогащая их. В этом году с 16 по 22 октября в Ташкенте, Бухаре, Навои и Самарканде прошли Дни азербайджанской культуры и литературы.

Учитывая все это, можно сказать, что азербайджано-узбекские отношения, близкие друг другу по этническим, религиозным и культурным ценностям, будут и впредь развиваться по нарастающей, это сотрудничество внесет значительный вклад в развитие как наших стран и народов, так и всего тюркского мира.

(Перевод: Фидан Мустафаева)