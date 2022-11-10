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C глубоким уважением чтим память великого государственного деятеля Мустафы Кемаля Ататюрка - МИД Азербайджана

Политика Материалы 10 ноября 2022 16:39 (UTC +04:00)
C глубоким уважением чтим память великого государственного деятеля Мустафы Кемаля Ататюрка - МИД Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - С глубоким уважением чтим память великого государственного деятеля, полководца и политика Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

В публикации отмечается, что сегодня исполняется 84 года с кончины основателя братской Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

"С глубоким уважением чтим память великого государственного деятеля, полководца и политика Мустафы Кемаля Ататюрка. Светлая память о нем навеки в сердцах наших братских народов", - говорится в публикации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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