Азербайджанские военнослужащие участвуют в учебном курсе НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит в Институте военного управления учебный курс «Оценка НАТО-вских операций на оперативном уровне».

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, в первый день тренинга военнослужащим различных видов войск азербайджанской армии были представлены брифинги на темы «НАТО и военное сотрудничество», «Процесс планирования операций в НАТО», «Оценка операций в НАТО», «Системы анализа операций в НАТО» и на другие темы.

Слушателям курса, который продлится до 12 ноября, будет предоставлена информация по актуальным темам, организованы занятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)