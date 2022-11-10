Наши контакты с Азербайджаном стали системными и дают конкретные результаты - Шавкат Мирзиёев

БАКУ /Trend/ - Наши отношения имеют стратегическое значение. Если привести один пример - мы с Вами три раза в этом году встречаемся, это говорит о стратегическом значении наших отношений. Вы в третий раз посещаете Узбекистан, я очень Вам за это благодарен. Контакты стали системными, и самое главное, дают конкретные результаты.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым 10 ноября в Самарканде.

"Завтрашний Саммит имеет, как я сказал, символическое значение, потому что основу в Нахчыване заложили, на Родине, Ильхам Гейдарович, Вашей, Вашего отца. Мы видим здесь очень много исторических событий, и это историческое событие в первый раз в Узбекистане. Почему в Самарканде - это тоже имеет немаловажное значение, потому что в Самарканде завтра впервые пройдет Саммит под новым названием. Это тоже все взаимосвязано. Так что, добро пожаловать!

Прежде чем начать переговоры, хочу Вас поздравить с великой Победой – с 8 Ноября. Как близкие ваши друзья, мы тоже праздновали эту Победу. Я Вас еще раз с этим поздравляю. 12 ноября – День Конституции, поздравляю. Завтра у Вас 30-летие Национального олимпийского комитета, тоже поздравляю, – Вы руководите этой организацией. Это такие события, которые хорошие друзья никогда не должны забывать. Я искренне поздравляю.

Конечно, наши отношения имеют стратегическое значение. Если привести один пример - мы с Вами три раза в этом году встречаемся, это говорит о стратегическом значении наших отношений. Вы в третий раз посещаете Узбекистан, я очень Вам за это благодарен. Контакты стали системными, и самое главное, дают конкретные результаты. Наши команды уже друг друга знают. Мы готовились к Вашему приезду, очень много серьезных проектов, очень много насыщенных визитов, уже встречаются, говорят. Успешно проведено заседание межправительственной комиссии, очень хорошо, и коллеги уже разговаривали с председателем межправкомиссии, наметили хороший план", - сказал Мирзиёев.