Азербайджан, как и Украина, не агрессор, а жертва - украинские СМИ

БАКУ /Trend/ - Попытки сравнить российскую войну против Украины и действия Азербайджана по возвращению своих территорий, находившихся 30 лет под армянской оккупацией - не что иное как искажение исторических фактов, отмечает ряд крупных СМИ Украины, передает в четверг Trend.

Как сообщает "5 канал" украинского телевидения, с начала осени представители армянской диаспоры, а также некоторые политики и муниципальные деятели Франции, подвергшиеся их влиянию, стали продвигать отождествление Азербайджана с РФ, а Армении с Украиной.

Отмечается, что они пытаются сравнить российскую агрессию против Украины и действия Азербайджана по возвращению своих территорий, находившихся 30 лет под армянской оккупацией. "Однако реальная ситуация совершенно противоположна, и вот факты, доказывающие это", - сообщает "5 канал".

В свою очередь информагентство UNIAN отмечает, что тождественно тому, как РФ оккупировала в свое время около 20% территории Украины, армянские вооруженные формирования с участием 366 полка и 622 отдельного батальона российской армии оккупировали 20% суверенной территории Азербайджана. "Так же как для оккупации Восточной Украины были использованы пророссийские сепаратисты Донбасса, Армения с участием вооруженных сил РФ оккупировала земли Азербайджана, опираясь на армянских сепаратистов в Карабахе. Так же как война против Украины привела к перемещению миллионов украинских беженцев, агрессия против азербайджанцев в Карабахе заставила более миллиона из них покинуть свои дома. Эта цифра содержится в резолюции Генассамблеи ООН от 23.03.1994 г. Следует также напомнить, что в военных конфликтах погибли тысячи гражданских азербайджанцев", - отмечает UNIAN.

Приводя аналогичные доказательства, такие известные украинские порталы, как "КП в Украине", Podrobnosti.ua, Comments.ua, Рупор, DSnews.ua и Bagnet пришли к выводу, что все эти факты свидетельствуют о том, что агрессором является не Баку, а именно Ереван со своим проектом "Великая Армения".