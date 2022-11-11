Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Глава МИД Азербайджана подписал ряд важных документов перед саммитом ОТГ (ФОТО)

Политика Материалы 11 ноября 2022 07:23 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана подписал ряд важных документов перед саммитом ОТГ (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подписал ряд важных документов перед саммитом Организации тюркских государств в городе Самарканд Узбекистана.

Как передает Trend, об этом говорится в пятницу в публикации в Twitter Министерства иностранных дел Азербайджана.

"11 ноября 2022 года в Самарканде (Узбекистан) состоится Саммит тюркских государств, посвященный теме "Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию".

Министр Джейхун Байрамов подписал важные документы, в т.ч. о стратегии, правилах и процедурах на 2022–2026 годы", — говорится в публикации.

Глава МИД Азербайджана подписал ряд важных документов перед саммитом ОТГ (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана подписал ряд важных документов перед саммитом ОТГ (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана подписал ряд важных документов перед саммитом ОТГ (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана подписал ряд важных документов перед саммитом ОТГ (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана подписал ряд важных документов перед саммитом ОТГ (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана подписал ряд важных документов перед саммитом ОТГ (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости