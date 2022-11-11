МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 08:17)

БАКУ /Trend/ - Попытка премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства страны 10 ноября 2022 года исказить выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Шуше 8 ноября и создать впечатление, будто Азербайджан не выполняет своих обязательств, совершенно необоснованна и неприемлема. Такой подход руководства Армении является еще одним ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установлению мира в регионе.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с утверждениями премьер-министра Армении Пашиняна в ходе его выступления на заседании правительства 10 ноября.

"Обвинение Азербайджана премьер-министром Пашиняном в нарушении международного права на фоне 30-летней агрессии против Азербайджана, грубого нарушения фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев в рамках оккупационной политики, многочисленных преступлений против человечности - это предел лицемерия. Тот факт, что премьер-министр Армении вместо признания нарушений международного права, совершенных его страной за эти годы, выступил с такими необоснованными обвинениями и даже в некотором смысле признал нарушение обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, серьезно ставит под сомнение искренность Армении в мирном процессе. Напоминаем премьер-министру Пашиняну, что Азербайджан в ходе 44-дневной войны 2020 года, воспользовавшись своим правом на оборону в соответствии с Уставом ООН, освободил свои международно признанные территории от оккупационных сил и восстановил территориальную целостность. Армения же по-прежнему отказывается выполнять трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, в частности пункты 4, 6 и 9 указанного заявления, подписанного лично премьер-министром Пашиняном, тем самым нарушая свои международные обязательства. Адекватные ответы Азербайджана на различные военные провокации армянских вооруженных формирований, которые, вопреки трехстороннему заявлению, до сих пор не полностью выведены с азербайджанских территорий и продолжают представлять угрозу для региона, являются законными. Именно армянская сторона в нарушение взятых на себя обязательств пунктом 9 трехстороннего заявления срывает процесс открытия коммуникаций западных регионов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой; Азербайджан, в свою очередь, честно выполняет свое обязательство, прокладывая новую Лачинскую дорогу, и утверждение премьер-министра Армении о намерении Азербайджана перекрыть Лачинскую дорогу является не чем иным, как преднамеренным обострением ситуации в регионе.

Подчеркиваем, что трехсторонним заявлением Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в обоих направлениях, использование дороги в военных целях недопустимо. Как признали армянские официальные лица, армянские вооруженные формирования не полностью выведены с территории Азербайджана, а также на территорию Азербайджана переправляются мины, произведенные в 2021 году в Армении. А это значит, что вопреки пункту 6 трехстороннего заявления, продолжаются случаи злоупотребления Арменией Лачинской дорогой для незаконных военных действий", - говорится в заявлении.

Новость обновляется