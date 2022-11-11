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Турция рядом с Азербайджаном в процессе обеспечения мира - Эрдоган

Политика Материалы 11 ноября 2022 10:56 (UTC +04:00)
Турция рядом с Азербайджаном в процессе обеспечения мира - Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Турция рядом с Азербайджаном в процессе обеспечения мира.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал 11 ноября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Самарканде в ходе выступления на IX Саммите Организации тюркских государств.

Отметив, что ситуация на Южном Кавказе по-прежнему остается хрупкой, он подчеркнул, что Турция находится рядом с Азербайджаном также в процессе обеспечения мира.

Также Президент Турции сказал, что в эти дни отмечается вторая годовщина Дня Победы Азербайджана.

"Во вторую годовщину 8 Ноября - Дня Победы мы чтим память шехидов, желаем здоровья ветеранам", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что сегодня в Самарканде проходит IX саммит Организации тюркских государств.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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