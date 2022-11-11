Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - С 00:30 до 00:50 11 ноября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района, периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Безирхана Кяльбаджарского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Кроме того, в 01:45 11 ноября члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжавендского района.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)