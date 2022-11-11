Президент Ильхам Алиев: Мы и сегодня находимся на своих родных землях в направлении азербайджано-армянской границы

БАКУ /Trend/ - Мы и сегодня находимся на своих родных землях в направлении азербайджано-армянской границы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 11 ноября Президент Ильхам Алиев в Самарканде в ходе выступления на IX Саммите Организации тюркских государств.

"Несмотря на то, что после завершения Карабахской войны прошло два года, Армения продолжает военные провокации на границе. B последний раз, в сентябре Вооруженные силы Азербайджана для пресечения военной провокации Армении вынуждены были начать решительную контрнаступательную операцию.

Чтобы ввести в заблуждение мировое общественное мнение Армения без всяких на то оснований пытается обвинить Азербайджан в военной агрессии. Мы категорически отвергаем эти необоснованные обвинения. Мы воевали на своих землях и, нанеся поражение армянской армии, изгнали их с наших исконных земель. Мы и сегодня находимся на своих родных землях в направлении азербайджано-армянской границы.

B совместных заявлениях, принятых в Праге и в Сочи в октябре, Азербайджан и Армения официально признали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Это еще раз показывает то, что карабахский конфликт остался в прошлом", - сказал глава государства.