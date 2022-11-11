Президент Ильхам Алиев пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур

БАКУ /Trend/ - Я приглашаю и других глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 11 ноября Президент Ильхам Алиев в Самарканде в ходе выступления на IX Саммите Организации тюркских государств.

"Азербайджан проводит на освобожденных от оккупации территориях широкомасштабную созидательную работу. Мы приступили к реализации программы «Великое возвращение» для возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

В этом процессе турецкие компании активно участвуют во многих инфраструктурных проектах в качестве подрядчиков. Мой дорогой брат, Президент Реджеп Тайип Эрдоган трижды совершал визиты на освобожденные земли, побывал в Шуше, Физули, Зангилане и Джебраиле.

Я приглашаю и других глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур. Пользуясь случаем, выражаю признательность Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за школу, которая будет построена Узбекистаном в Физулинском районе, и Творческий центр, который будет возведен в этом же районе Казахстаном. Это – проявление братства, которое существует между азербайджанским и узбекским, азербайджанским и казахским народами", - сказал глава государства.