Президент Ильхам Алиев: Исламофобия и тюркофобия составляют основу официальной идеологии Армении

БАКУ /Trend/ - Исламофобия и тюркофобия составляют основу официальной идеологии Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 11 ноября Президент Ильхам Алиев в Самарканде в ходе выступления на IX Саммите Организации тюркских государств.

"Хотя 30-летняя оккупация завершилась, ее горькие последствия все еще остаются. Армения стерла с лица земли 9 городов и сотни сел Азербайджана. Крупный и процветающий в свое время город Агдам разрушен до такой степени, что зарубежные эксперты называют его «Хиросимой Кавказа». В период армянской оккупации до основания разрушены 65 из 67 мечетей, а оставшимся двум мечетям нанесен серьезный ущерб и они использовались для содержания свиней и коров. Это оскорбление всего мусульманского мира. Исламофобия и тюркофобия составляют основу официальной идеологии Армении.

Армения в период оккупации заложила на наших территориях более 1 миллиона мин. За два года, прошедших после Отечественной войны, около 270 граждан Азербайджана погибли или были тяжело ранены, подорвавшись на минах", - сказал глава государства.