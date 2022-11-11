Я испытал чувство гордости, когда увидел работу, проделанную в Карабахе - Президент Турции

БАКУ /Trend/ - Я испытал чувство гордости, когда увидел работу, проделанную в Карабахе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал 11 ноября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Самарканде в ходе выступления на IX Саммите Организации тюркских государств.

По его словам, за два года в создании инфраструктуры под руководством Президента Ильхама Алиева в освобожденном от оккупации Карабахе достигнуты большие успехи.

Президент Турции отметил, что в ходе поездок на освобожденные от оккупации территории был свидетелем проделанной там работы

«Я испытал гордость, когда увидел работу, проделанную там. Так много достижений за очень короткий промежуток времени действительно является источником гордости», - сказал Эрдоган.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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