Ожидаем внимания французских парламентариев к обращению наших соотечественников - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ожидаем внимания французских парламентариев к обращению наших соотечественников.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Отметим, что на 15 ноября во французском Сенате запланировано рассмотрение проекта резолюции против Азербайджана. Это стало причиной возмущения азербайджанцев и в связи с этим на влиятельном сайте Mesopinions.com размещена петиция, адресованная Сенату, правительству и народу Франции, которая за короткий срок собрала около 110 000 подписей. Однако французская сторона игнорирует указанную петицию.

По словам Гаджизаде, эта инициатива наших соотечественников в знак протеста против несправедливости по отношению к Азербайджану за короткое время получила широкую поддержку.

«Согласно информации, не только азербайджанцы во Франции, но и наши соотечественники, проживающие в ряде других зарубежных стран, своими подписями поддержали эту инициативу. Эти шаги являются примером солидарности и сплоченности наших соотечественников. Интересно, что данная петиция получила более сильную поддержку по сравнению с другими, размещенными на упомянутом портале. Несмотря на это, по сравнению с обращениями, набравшими меньше голосов и имеющими меньшее значение, Франция до сих пор не отреагировала на эту петицию азербайджанцев. Мы ждем реакции на обращение наших соотечественников и их справедливое недовольство от французских парламентариев, которые утверждают, что всегда чутко относятся к общественному мнению», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)