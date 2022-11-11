Обнародованы даты и повестка очередных заседаний парламента Азербайджана (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 18:41)

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседаний Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которые состоятся 16, 17 и 18 ноября.

Как сообщает в пятницу Trend, в повестку заседаний включены 18 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" (первое чтение).

2. Законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2023 год" (первое чтение).

3. Законопроект "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2023 год" (первое чтение).

4. Законопроект "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2023 год" (первое чтение).

5. Законопроект "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2023 год " (первое чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальных льготах" (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" (первое чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бюджетной системе" (первое чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах" (первое чтение).

17. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2023 год.

18. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2023 год.

(Перевод: Нубар Кулузаде)