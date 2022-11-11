В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым (ФОТО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 11 ноября в Самарканде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщает Trend, на встрече Гурбангулы Бердымухамедов передал Президенту Ильхаму Алиеву свои поздравления и поздравления Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю второй годовщины Победы в Отечественной войне.

Глава государства выразил признательность за поздравления.

Президент Ильхам Алиев в свою очередь поздравил Гурбангулы Бердымухамедова по случаю награждения Высшим орденом тюркского мира.

Глава государства отметил, что Туркменистан и Азербайджан показывают пример братских и дружественных отношений во всех областях и сегодняшняя встреча также даст хороший толчок развитию наших связей.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства.