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В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым (ФОТО) (Дополнено)

Политика Материалы 11 ноября 2022 21:12 (UTC +04:00)
В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 11 ноября в Самарканде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщает Trend, на встрече Гурбангулы Бердымухамедов передал Президенту Ильхаму Алиеву свои поздравления и поздравления Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по случаю второй годовщины Победы в Отечественной войне.

Глава государства выразил признательность за поздравления.

Президент Ильхам Алиев в свою очередь поздравил Гурбангулы Бердымухамедова по случаю награждения Высшим орденом тюркского мира.

Глава государства отметил, что Туркменистан и Азербайджан показывают пример братских и дружественных отношений во всех областях и сегодняшняя встреча также даст хороший толчок развитию наших связей.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым (ФОТО) (Дополнено)
В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым (ФОТО) (Дополнено)
В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым (ФОТО) (Дополнено)
В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым (ФОТО) (Дополнено)
В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым (ФОТО) (Дополнено)
В Самарканде состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым (ФОТО) (Дополнено)
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