Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии спорта

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта" группе лиц за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.
Согласно распоряжению, по случаю 30-летия создания Национального Олимпийского комитета Азербайджанской Республики и за заслуги в развитии спорта в Азербайджане награждены следующие лица:
Алиев Вагиф Гусейнага оглу
Гусейнов Назим Галиб оглу.
Другим распоряжением Президента Ильхама Алиева по случаю 30-летия создания Национального Олимпийского комитета Азербайджанской Республики и за заслуги в развитии спорта в Азербайджане "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица:
Исаев Хазар Агали оглу
Мефтахетдинова Земфира Али гызы
Рагимов Назир Хазратгулу оглу
Шабанова Рафига Махмуд гызы.
Еще одним распоряжением главы государства по случаю 30-летия создания Национального Олимпийского комитета Азербайджанской Республики и за заслуги в развитии спорта в Азербайджане медалью “Терегги” награждены следующие лица:
Фарзалиев Мурад Гочу оглу
Керимов Мехман Байрам оглу.