В Азербайджане изменен порядок проведения техосмотра автомобилей

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О дорожном движении", "О нотариате" и "О государственном реестре недвижимого имущества".

Согласно изменению в закон "О дорожном движении", личные автотранспортные средства проходят техосмотр при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании", а автотранспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, также при индивидуальном страховании пассажиров (за исключением внутригородских или внутрипоселковых перевозок) от несчастных случаев.

В данном случае наличие соответствующего договора обязательного страхования будет проверяться посредством электронной информационной системы, предусмотренной законом Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании".