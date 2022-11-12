Награждена группа сотрудников Бакинского метрополитена - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Бакинского метрополитена за плодотворную деятельность в строительстве и эксплуатации Бакинского метрополитена.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено за плодотворную деятельность в строительстве и эксплуатации Бакинского метрополитена наградить следующих лиц:

орденом «Эмек» 3-й степени

Османова Алихана Гадир оглу

Тагиева Сабухи Гияс оглу

Тагиева Шабала Абталыб оглу

медалью «Терегги»

Акберова Фаига Габиль оглу

Амрахова Садыга Гариб оглу

Аскерова Идаята Аллахверди оглу

Ибрагимова Самира Гаиб оглу

Гасымова Руфата Ильхам оглу

Мамедова Эльчина Адиль оглу

Мамедова Эмина Шамиль оглу

Сеидова Руслана Мамедрасул оглу.