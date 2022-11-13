Спикер Милли Меджлиса выразила Турции соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова выразила соболезнования Турции в связи со взрывом в Стамбуле.

Как передает Trend, в соболезновании говорится:

"Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Стамбуле, братской Турции, и желаем скорейшего выздоровления раненым".

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 53 человека получили ранения.