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Спикер Милли Меджлиса выразила Турции соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле

Политика Материалы 13 ноября 2022 20:49 (UTC +04:00)
Спикер Милли Меджлиса выразила Турции соболезнования в связи со взрывом в Стамбуле

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БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова выразила соболезнования Турции в связи со взрывом в Стамбуле.

Как передает Trend, в соболезновании говорится:

"Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Стамбуле, братской Турции, и желаем скорейшего выздоровления раненым".

Отметим, что сегодня примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 53 человека получили ранения.

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