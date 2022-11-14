Разоблачена шпионская сеть, созданная спецслужбами Ирана (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана продолжает комплекс оперативно-следственных мероприятий с целью пресечения разведывательно-подрывной деятельности, проводимой спецслужбами Исламской Республики Иран против Азербайджана, и разоблачения созданной шпионской сети.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана.

Согласно информации, в результате проведенных мероприятий было установлено, что Аскеров Захир Фахреддин оглу, работавший капитаном корабля на Каспийском морском нефтяном флоте, во время религиозного обучения в иранском городе Кум в обмен на материальную заинтересованность был привлечен к тайному сотрудничеству представителями спецслужб указанной страны. За прошедший период он собрал по их поручению информацию о компаниях и представительствах зарубежных государств, действующих в Азербайджане, месте и времени проведения учений военно-морских сил в Каспийском море, грузах, доставленных на нефтяные платформы, с целью использования этой информации в ущерб суверенитету и обороноспособности Азербайджана. Захир Аскеров совершил государственную измену, занимаясь шпионажем и предоставив указанную информацию по мобильному телефону, а также непосредственно во время встреч с этими лицами в Иране. Другим расследованием установлено, что Расулов Эльнур Акиф оглу, находясь в 2018 году в Иране для лечения, договорился там о тайном сотрудничестве с представителями спецслужб этой страны, представляясь как “Мейсе” и “Доктор”.

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