Разоблачена шпионская сеть, созданная спецслужбами Ирана (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана продолжает комплекс оперативно-следственных мероприятий с целью пресечения разведывательно-подрывной деятельности, проводимой спецслужбами Исламской Республики Иран против Азербайджана, и разоблачения созданной шпионской сети.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана.

Согласно информации, в результате проведенных мероприятий было установлено, что Аскеров Захир Фахреддин оглу, являвшийся капитаном корабля на Каспийском морском нефтяном флоте, во время религиозного обучения в иранском городе Кум в обмен на материальный интерес был привлечен к тайному сотрудничеству представителями спецслужб указанной страны. За прошедший период он собрал по их поручению информацию о компаниях и представительствах зарубежных государств, действующих в Азербайджане, месте и времени проведения учений военно-морских сил в Каспийском море, грузах, доставленных на нефтяные платформы, с целью использования этой информации в ущерб суверенитету и обороноспособности Азербайджана. Захир Аскеров совершил государственную измену, занимаясь шпионажем и предоставив вышеуказанную информацию посредством мобильного телефона, а также непосредственно во время встреч с этими лицами в Иране.

Другим расследованием установлено, что Расулов Эльнур Акиф оглу, находясь в 2018 году в Иране с целью лечения, договорился там о тайном сотрудничестве с представителями спецслужб этой страны, представляясь как “Мейсе” и “Доктор”. Эльнур Расулов и его родственник Расулов Ариф Амрах оглу, которого тот привлек впоследствии к тайному сотрудничеству, выполняя поручения в обмен на оплату в различных суммах, отправляли посредством “WhatsApp” представителю спецслужб фото и видео территорий, где проходят нефтепроводы и газопроводы в Гарадагском районе Баку, беспилотников минобороны и Госпогранслужбы в аэропортах, а также танков и различной военной техники, и техники, представленной на фестивале авиации, космоса и технологий “Технофест”, стратегических и военных объектов, зенитно-ракетных комплексов в Баку, Сальянском и Физулинском районах.

Возникли основания для подозрения в государственной измене также другого гражданина Азербайджана - Агазаде Бахтияра Рафиг оглу, который находясь в Исламской Республике Иран с целью получения религиозного образования, начал тайное сотрудничество с представителями спецслужб этой страны в обмен на материальный интерес, собирая информацию о представительствах зарубежных государств в Азербайджане, общественно-политических процессах в стране, воинских частях, их местонахождении и назначении, в том числе командном составе. Также было установлено, что Джафарзаде Мирхафиз Мирисаг оглу, действуя для выполнения задач в ущерб государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана, передал информацию о местонахождении объектов военного назначения, отправив ее через “Telegram” Мамедову Орхану Кямран оглу, в отношении которого в 2018 году решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста за преступления, совершенные под контролем спецслужб Ирана, и который в настоящее время скрывается в Иране.

Граждане Азербайджана Захир Аскеров, Эльнур Расулов, Ариф Расулов, Мирхафиз Джафарзаде и Бахтияр Агазаде были привлечены к уголовной ответственности по статье 274 (Государственная измена) УК АР и арестованы. В результате расследования были выявлены закрытые группы в приложении WhatsApp под названиями «Обсуждения», «Объявления» и другие, в которые были привлечены граждане Азербайджана. Они действовали под влиянием скрывавшихся в Иране и уклонявшихся от уголовной ответственности Тохида Ибрагимбейли, Орхана Мамедова, Эльшада Гаджиева. Было установлено, что посредством этих групп осуществлялось распространение радикальных, религиозно-экстремистских идей, противоречащих правам человека, Конституции Азербайджанской Республики. Комплексные следственно-оперативные мероприятия по данному делу продолжаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева)