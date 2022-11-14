Граждан Азербайджана среди пострадавших в результате взрыва в центре Стамбула нет – МИД

БАКУ /Trend/ - Граждан Азербайджана среди пострадавших в результате взрыва в центре Стамбула нет.

Об этом сообщили в понедельник Trend в МИД Азербайджана.

«К нам не поступала информация о наличии граждан Азербайджана среди пострадавших», - сказали в ведомстве.

Отметим, что 13 ноября примерно в 16:20 на улице Истиклал в Стамбуле произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 получил ранения.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва в центре Стамбуле.

"39 человек из 81, пострадавших при взрыве на улице Истиклал, выписаны из больницы после оказания медпомощи. Из 42 госпитализированных пациентов пятеро до сих пор находятся в реанимации, состояние двоих из них тяжелое", - отметил Коджа.