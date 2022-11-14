Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вечером 13 ноября подразделения армянских ВС с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные на территории Кяльбаджарского района, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, в 04:00 14 ноября членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии, расположенные в Ходжавендском районе.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)