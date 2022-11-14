Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Грузии

БАКУ /Trend/ - 14 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе прибыл с официальным визитом в эту страну.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны Азербайджана, генерал-полковник Гасанов посетил парк Гейдара Алиева в Тбилиси, где возложил венок к памятнику великому лидеру, с уважением почтив его память.

В рамках визита запланирован ряд встреч генерал-полковника Гасанова с военно-политическим руководством Грузии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)