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Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Грузии

Политика Материалы 14 ноября 2022 12:18 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Грузии

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БАКУ /Trend/ - 14 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе прибыл с официальным визитом в эту страну.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны Азербайджана, генерал-полковник Гасанов посетил парк Гейдара Алиева в Тбилиси, где возложил венок к памятнику великому лидеру, с уважением почтив его память.

В рамках визита запланирован ряд встреч генерал-полковника Гасанова с военно-политическим руководством Грузии.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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