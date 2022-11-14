Министр обороны Азербайджана встретился с грузинским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Грузии, встретился с министром обороны этой страны Джуаншером Бурчуладзе.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве обороны Азербайджана, в минобороны Грузии состоялась официальная церемония встречи. В соответствии с протоколом министры обороны прошли перед почетным караулом, в сопровождении военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран.

Стороны подробно обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, перспектив развития военного сотрудничества, проведения совместных военных учений и организации рабочих встреч.

На встрече также были обсуждены дальнейшее расширение сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Между министерствами обороны двух стран был подписан план двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

(Перевод: Фидан Мустафаева)