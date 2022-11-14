Группа сотрудников Госфонда социальной защиты Азербайджана награждена медалью “Терегги” - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" группы сотрудников Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики за плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты.

Согласно информации, руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановлено за плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты наградить медалью «Терегги» следующих сотрудников Государственного фонда социальной защиты в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:

Абубекирову Кямалю Абдулмеджид гызы

Абушова Руслана Мурсал оглу

Багирова Ильгара Агами оглу

Ахмедова Микаила Гадир оглу

Алекберова Назима Шамистан оглу

Гусейнову Саадат Яшар гызы

Исмаилова Эйваза Фиргет оглу

Гасымову Севиль Рагим гызы

Годжаева Фамиля Аладдин оглу

Махмудову Дурдану Гейбатага гызы

Мехдиева Сафара Ариф оглу

Мамедова Маила Агасан оглу

Рзаеву Саиду Джамиль гызы

Сафаралиеву Гумру Ибрагим гызы

Сулейманова Джейхуна Аллахъяр оглу.