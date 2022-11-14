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Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

Политика Материалы 14 ноября 2022 22:58 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана

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БАКУ /Trend/ - 14 ноября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдуллахияном, передает Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию в регионе.

Стороны отметили необходимость решения в рамках взаимного диалога и взаимопонимания сложившейся в последнее время ситуации в отношениях двух стран, озабоченность по поводу общественной риторики и других существующих проблем. В частности было указано, что установление контактов между пресс-секретарями министерств иностранных дел двух стран может быть полезным.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и отметили важность продолжения контактов.

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