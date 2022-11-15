Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Палестины

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Палестины Махмуду Аббасу.

"Уважаемый господин Президент,

По случаю национального праздника Государства Палестина от себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние и добрые пожелания.

Верю, что благодаря совместным усилиям отношения между нашими странами и дальше будут успешно развиваться как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Палестины – благополучия и процветания", - говорится в письме.