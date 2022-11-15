Иран противится укреплению отношений Израиля с Азербайджаном и Бахрейном, угрожая региону - Jerusalem Post

БАКУ /Trend/ - Иран противится укреплению отношений Израиля с Азербайджаном и Бахрейном, пытаясь противопоставить дипломатическому успеху Израиля угрозы соседним странам.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье в израильской газете Jerusalem Post, которая приводит публикации в иранской прессе и материалы, где говорится об обеспокоенности Ирана ролью Израиля на Кавказе.

Так, ссылаясь на Fars News, авторы приводят пример критики в адрес Азербайджана и заявления, что Иран не потерпит присутствия Израиля вблизи своих границ.

"Исламская Республика Иран не потерпит присутствия и деятельности сионистского режима, направленных против ее национальной безопасности, и примет любые необходимые меры в этом отношении", - утверждает Fars News.

Отмечается, что в качестве реакции на тесные связи Азербайджана с Турцией и Израилем Иран призывает Азербайджан "не позволять никаким иностранным странам влиять на его политику".

“Азербайджан в течение многих лет спонсирует произраильские движения и даже прямое присутствие сионизма в регионе. Эта страна забыла, что во время серьезных и исторических кризисов в этом регионе именно Иран поддерживал территориальную целостность этой страны и не позволял внерегиональным державам нарушать стратегический порядок в этом регионе”, - говорится в публикациях иранских СМИ.

В свою очередь, издание Tasnim цитирует активистов оппозиции в Бахрейне.

"Не случайно, что Иран говорит о новом оружии, таком как «гиперзвуковые» ракеты, в попытке посеять страх в регионе. Тегеран заявил, что его новые ракеты скоро смогут уклоняться от систем ПВО, зная, что Израиль обладает одними из самых передовых вооружений в регионе. Исламская Республика в прошлом пыталась угрожать Израилю высокоточными боеприпасами (PGM)", - пишет Jerusalem Post.

Как отмечается, тем самым Иран направляет месседж, угрожая региону.