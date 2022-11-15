Первый вице-президент Мехрибан Алиева отказалась от звания посла доброй воли ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева направила письмо Генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле с целью прекращения деятельности в качестве посла доброй воли Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом во вторник Trend сообщили в Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО.

В письме подчеркивается значимость многочисленных совместных проектов с организацией в период деятельности в качестве посла доброй воли с 2004 года в областях развития сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО, продвижения ценностей и принципов ЮНЕСКО. В частности, отмечены Рамочное соглашение, подписанное между Азербайджаном и ЮНЕСКО в 2013 году, соответствующий Фонд доверия Азербайджан-ЮНЕСКО, поддержка проектов, реализованных в ряде стран в таких областях, как сохранение культурного наследия, образование девочек, гендерное равенство и других областях.

В письме также содержится информация о политике и вандализме Армении в отношении культурного наследия и исторических памятников Азербайджана за период почти 30-летней оккупации. Подчеркнуто, что учитывая активное вовлечение и особую роль Первого вице-президента на нынешнем этапе, в период после освобождения в результате Отечественной войны азербайджанских территорий от длительной оккупации, в работу по масштабному восстановлению и возрождению региона, выполнение обязанностей посла доброй воли ЮНЕСКО вне рамок ее возможностей. В связи с отмеченным выражена надежда на организацию в ближайшее время миссии ЮНЕСКО на освобожденные от оккупации территории с целью оценки ущерба, нанесенного культурному наследию Азербайджана в результате армянской оккупации.

Также отмечено, что Азербайджан и впредь будет придерживаться фундаментальных принципов ЮНЕСКО, способствовать развитию сотрудничества с организацией.