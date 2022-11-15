И Азербайджан, и Турция годами боролись с террором - Эльшад Гасанов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - И Азербайджан, и Турция годами боролись с террором.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал политолог Эльшад Гасанов в ходе обсуждений в эфире программы "Əsas məsələ" на телеканале AzTV касательно недавнего теракта в Стамбуле.

Он отметил, что вместе с дружественными странами проводится постоянная работа для предотвращения подобного, и особую роль в этой сфере играет Служба государственной безопасности (СГБ).

"В какой бы стране ни был совершен террор, это средство давления на данную страну. Есть те, кто не может принять развития Турции, повышения ее авторитета и роли в мире. По этой причине был совершен теракт», - сказал Гасанов.

Политолог также отметил, что граждане всегда должны быть бдительными.

«СГБ проводит в этой области большую работу, однако наши граждане тоже должны быть бдительными», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)