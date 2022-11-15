Азербайджанская община в Нидерландах выразила протест против проекта резолюции Сената Франции

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская община, проживающая в Королевстве Нидерландов, резко осудила представленный 6 членами Сената Франции проект резолюции против Азербайджана, передает во вторник Trend со ссылкой на госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

В заявлениях, адресованных от имени Объединения азербайджанских женщин Европы “Aнa Ветен”, Конгресса азербайджанцев Бенилюкса и “Международного клуба азербайджанских женщин” французским сенаторам, говорится, что азербайджанцы Нидерландов категорически отвергают проект этой резолюции.

Наши соотечественники расценили его как абсолютно предвзятый и односторонний взгляд на ситуацию в регионе Южного Кавказа, отметили, что азербайджанцы Нидерландов воспринимают необоснованные обвинения против нашей Родины как обвинения, высказанные в свой адрес.

В проекте резолюции говорится, что такие факты, как миллионы азербайджанцев в период 30-летней оккупации были лишены фундаментальных прав человека, подверглись военным преступлениям и пр., не принимаются во внимание, а Азербайджану отводится роль агрессора: “Столь предвзятое отношение, предпочтение, отдаваемое одной нации, дискриминация и слепое осуждение другой – это общественное проявление национальной нетерпимости и расизма!”

Особо подчеркивается недопустимость и неприемлемость того, что в пункте 20 проекта резолюции против Азербайджана выдвинуты требования относительно “права беженцев (армян) на возвращение”, “обеспечения сохранения армянской культуры и армянского наследия”, в пункте 21 – обвинение в совершении “массовых преступлений”, содержится призыв к расследованию данного обвинения в Международном уголовном суде.

Наша община призвала сенаторов подумать о военных преступлениях, совершенных Арменией в Азербайджане, гневно осудила то, что Франция умалчивает убийство несчастных азербайджанских детей.

Французским сенаторам адресованы такие риторические и справедливые вопросы, как “Разве растерзанные и изувеченные ночью в своих колыбелях азербайджанские дети не заслуживают внимания членов Сената?”, “Вы лишаете этого права азербайджанских беженцев в отличие от покинувших Карабах армян, которых в разы меньше?”, “Считают ли члены Сената Франции, что история, культура, религия Азербайджана представляют меньшую ценность в сравнении с другими народами Кавказа?”, “B чем причина столь явной дискриминации?”.

Азербайджанцы Нидерландов обвинили авторов проекта резолюции в попытках обострить напряженность в регионе, потребовали у этих сил не препятствовать предвзятыми обвинениями и санкциями переговорному процессу, призвали Сенат Франции к осуществлению деятельности, служащей миру, стабильности и прогрессу в регионе.