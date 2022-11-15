Позиция Ирана неприемлема ни с точки зрения соседства, ни с точки зрения исламских ценностей - Азер Гараев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Осуществление спецслужбами Исламской Республики Иран провокационно-подрывной деятельности против Азербайджана вызывает большое сожаление и встречается с серьезным недовольством азербайджанским народом.

Об этом, в частности, сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран органов безопасности Азербайджана, почетный сотрудник СГБ, ветеран первой Карабахской войны, полковник в отставке Азер Гараев.

По его словам, азербайджанское государство всегда протягивало руку дружбы Ирану, питая чувства искренней дружбы и братства.

Гараев подчеркнул, что демонстрируемая иранским руководством враждебная позиция неприемлема ни с точки зрения соседства, ни с точки зрения исламских ценностей.

"Иран уже много лет оказывает всестороннюю поддержку агрессору-Армении. Работа против Азербайджана ведется как тайно, так и открытой форме. Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана за последний месяц разоблачили две шпионские сети Ирана. Считаю, что эти операции осуществлены на высочайшем профессиональном уровне. Думаю, что по мере продолжения расследования будут выявлены и привлечены к ответственности и другие участники преступной сети", - сказал он.

Гараев подчеркнул, что сегодня каждый гражданин Азербайджана должен быть бдительным и крайне ответственным.

"Наши граждане часто посещают Иран с различными целями. Не исключено, что иранскими спецслужбами будут предприниматься попытки вербовки взамен на поощрительные обещания. Если кто-то согласился на это под каким-либо давлением, то по возвращении в Азербайджан должен сообщить об этом органам спецслужб. В таком случае данное лицо освобождается от ответственности", - сказал он.

Гараев добавил, что спецслужбы Азербайджана достойно справляются со своей работой и способны предотвратить любые провокации.

(Перевод: Нубар Кулузаде)