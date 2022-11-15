Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 15 ноября посетил Национальную академию обороны имени Давида Агмашенебели в городе Гори.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве обороны Азербайджана, министр обороны встретился с ректором Академии бригадным генералом Мамиа Балахадзе. На встрече были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере военного образования и перспективы развития этой области.

Затем генерал-полковник Гасанов оставил памятную запись в “Книге почетных гостей” Академии.

После ознакомления с Национальной академией обороны генерал-полковник Гасанов понаблюдал за спортивными состязаниями курсантов.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.

(Перевод: Фидан Мустафаева)