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Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)

Политика Материалы 15 ноября 2022 16:25 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Грузии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 15 ноября посетил Национальную академию обороны имени Давида Агмашенебели в городе Гори.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве обороны Азербайджана, министр обороны встретился с ректором Академии бригадным генералом Мамиа Балахадзе. На встрече были обсуждены вопросы обмена опытом в сфере военного образования и перспективы развития этой области.

Затем генерал-полковник Гасанов оставил памятную запись в “Книге почетных гостей” Академии.
После ознакомления с Национальной академией обороны генерал-полковник Гасанов понаблюдал за спортивными состязаниями курсантов.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)
Министр обороны Азербайджана посетил Национальную академию обороны Грузии (ФОТО)
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