Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил монумент «Мать Албания» в Тиране (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил монумент «Мать Албания» в Тиране.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев возложил венок к монументу.

Было сообщено, что двенадцатиметровый монумент «Мать Албания», расположенный на Национальном кладбище мучеников, воздвигнут в 1971 году. Монумент представляет страну как мать, охраняющую павших солдат, которые отдали за нее жизнь. Массивная статуя держит в руках лавровый венок и звезду. Статуя воздвигнута на трехметровом постаменте, на котором выгравирована надпись: «Вечная слава мученикам Отечества».

Затем глава государства полюбовался панорамой города.