Иран усиливает давние дипломатические провокации против Азербайджана, демонстрируя поддержку Армении - Geopolitical Monitor

БАКУ /Trend/ - После победы Азербайджана над Арменией во Второй Карабахской войне в конце 2020 года Иран удвоил свои давние дипломатические провокации, экономическую войну и угрозы в отношении Азербайджана. Рост поддержки Ираном Армении проявляется по каждому из этих направлений.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье научного сотрудника Канадского института международных отношений Роберта М. Катлера, опубликованной во вторник агентством Geopolitical Monitor.

Катлер отмечает, что на дипломатическом фронте в октябре Иран открыл консульство в Капане в Сюникской области Армении, откуда должен пройти участок Зангезурского коридора.

"Армения взяла обязательство построить участок Зангезурского коридора между основной частью Азербайджана и Нахчываном в трехстороннем заявлении с Азербайджаном и Россией от ноября 2020 года, которое положило конец Второй Карабахской войне. Иран и Армения пытаются выставить все так, будто коридор будет экстерриториальным, что станет ущемлением государственного суверенитета, однако Лачинский коридор внутри Азербайджана, с которым его часто сравнивают по аналогии, не является ни тем, ни другим", - говорится в статье.

Как пишет автор, на экономическом фронте иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) активизирует свое военно-промышленное сотрудничество с Арменией.

"Руководители иранских военных компаний посещают Армению с начала года. Когда ранее в этом году в Ереване был создан Иранский экспортно-инвестиционный центр, там были хорошо представлены иранские производители лазерных и коммуникационных систем и беспилотников. Заместитель губернатора Сюникской области встретился с послом Китая в Ереване, приветствуя прямые иностранные инвестиции Китая в регион, не исключая военно-промышленный сектор", - добавил он.

В статье говорится, что в сентябре 2021 года Иран провел внеочередные военные учения у границы с Азербайджаном.

"В октябре этого года Иран вновь провел крупные военные учения на границе с Азербайджаном, в том числе отработал переход через реку Араз, по которой проходит большая часть границы между двумя государствами. 2 ноября минобороны Азербайджана сообщило, что у границы начались очередные военные учения", - пишет Катлер.

В статье отмечается, что буквально в этом месяце была разоблачена незаконная вооруженная группировка из граждан Азербайджана, обученных и финансируемых спецслужбами Ирана.

"Вскоре после этого Служба государственной безопасности Азербайджана разоблачила иранскую шпионскую сеть в Баку, предприняв меры по пресечению ее подрывной разведывательной деятельности", - пишет Катлер.

Из всего вышесказанного, сказал он, может показаться, что не существует "краткосрочного решения" той напряженности, которую Иран провоцирует в регионе.

"Манипулирование западными элитами является неотъемлемой частью этой стратегии. Армения тоже "не отстает", мобилизуя свою диаспору, особенно во Франции и США, чтобы свести на нет действия Запада в защиту своих собственных интересов", - сказал Катлер.

Он подчеркивает, что Армения является и была в течение последних 30 лет, с момента обретения независимости, союзником Ирана.

"Их совместное сотрудничество приобретает еще более интенсивную динамику после окончания Второй Карабахской войны. Ситуация осложняется еще и международными аспектами катастрофической экономической и политической пропасти, в которую тегеранский режим годами ведет Иран. Эта бездна еще больше углубляется в связи с тем, что КСИР несколько лет назад получил полный контроль над страной", - говорится в статье.

Катлер отмечает, что если не будет смены режима, маловероятно, что Иран изменит свою агрессивную политику в обозримом будущем.

"Не только потому, что в эту политику так вовлечена собственная элита, но и потому, что они не желают, чтобы Турция и Азербайджан установили Транскаспийский торговый путь через Зангезурский коридор", - добавил он.