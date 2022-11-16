Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу - минобороны

БАКУ /Trend/ - 15 ноября в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кяльбаджарского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Кроме того, 16 ноября в 00:50 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории Агдамского района.

Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)