Франция потеряла Азербайджан навеки – австрийская пресса о провокационной резолюции Сената

БАКУ /Trend/ - В австрийской онлайн-газете dasfazit.at опубликована статья под заголовком «Франция потеряла Азербайджан навеки» о вчерашней провокационной резолюции Сената Франции против Азербайджана.

В статье говорится, что только один из 296 принимавших участие в голосовании сенаторов проголосовал против резолюции, в то время как весь остальной состав Сената Франции посредством данной резолюции обратился к властям Франции с призывом "признать остатки карабахских сепаратистов "независимым государством", а также ввести санкции против Азербайджана, что "вызвало слезы счастья" у армянского электората, который известен во Франции своим крайне влиятельным положением.

Однако, как отмечается в тексте статьи, эта резолюция, будучи обычной «декларацией», «бумажкой», «файлом», не в силах вызвать существенные сдвиги и привести к существенным результатом.

Даже если эта резолюция и приведет к каким-то результатам, они не будут соответствовать ожиданиям сенаторов и их армянских поклонников. Также в статье выражается уверенность по поводу маловероятности реализации пунктов данного документа.

Согласно статье, для Франции же данный документ станет гарантом ухудшения отношений и тяжелым ударом по будущему партнерских отношений с Азербайджаном. Будущие попытки французских сенаторов по обеспечению мира на Южном Кавказе уже не будут восприниматься всерьез официальным Баку.

Более того, в статье подчеркивается, что Франция, имея за плечами «колоссальное колониальное прошлое», «историю с геноцидом» и «исламофобией», и продолжающая при этом открыто поддерживать одну из сторон конфликта, теряет тем самым роль посредника для Азербайджана, так как крайне сомнителен тот факт, что «этот посредник якобы хочет справедливого решения».

Делается вывод, что для Франции Азербайджан потерян навеки, и именно это наглядно продемонстрировал сенат своим голосованием.