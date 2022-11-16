Омбудсмен Азербайджана направила в международные организации заявление в связи с резолюцией Сената Франции

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила в международные организации и другие структуры заявление в связи с принятой Сенатом Франции антиазербайджанской резолюцией.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении говорится, что, наряду с тем, что принятая в Сенате Франции 15 ноября 2022 года резолюция предвзята, далека от истины, ориентирована на двойные стандарты и является показателем кризиса в сфере международного права, международного гуманитарного права и международных прав человека во Франции.

В заявлении говорится, что подобная резолюция Сената страны, которая на протяжении 30 лет не высказывала никаких возражений против действий Армении, оккупировавшей исторические земли Азербайджана, является примером неуважения к правам и свободам человека. В результате актов вандализма, совершенных политическими и военными властями Армении, погибли или были ранены тысячи гражданских лиц, в том числе значительное число детей и женщин, возникли серьезные гуманитарные проблемы в регионе.

"Одним из документов, носящих обязательный характер в отношении всех государств-членов ООН, в том числе и французского государства, является Устав ООН. Еще раз напоминаем членам Сената Франции о статье 2 Устава ООН, Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, и принципах, закрепленных в этих документах, в частности это невмешательство в дела, отнесенные к внутренней юрисдикции государств, неприкосновенность границ, уважение территориальной целостности государств и основных прав и свобод человека", - говорится в заявлении.

Новость обновляется