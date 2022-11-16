Омбудсмен Азербайджана направила в международные организации заявление в связи с резолюцией Сената Франции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева направила в международные организации и другие структуры заявление в связи с принятой Сенатом Франции антиазербайджанской резолюцией.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении говорится, что, наряду с тем, что принятая в Сенате Франции 15 ноября 2022 года резолюция предвзята и далека от истины, отражая двойные стандарты, она также является показателем кризиса в сфере международного права, международного гуманитарного права и международных прав человека во Франции.

В заявлении говорится, что подобная резолюция Сената страны, которая на протяжении 30 лет не высказывала никаких возражений против действий Армении, оккупировавшей исторические земли Азербайджана, является примером неуважения к правам и свободам человека. В результате актов вандализма, совершенных политическими и военными властями Армении, погибли или были ранены тысячи азербайджанских гражданских лиц, в том числе значительное число детей и женщин, возникли серьезные гуманитарные проблемы в регионе.

"Одним из документов, носящих обязательный характер в отношении всех государств-членов ООН, в том числе и французского государства, является Устав ООН. Еще раз напоминаем членам Сената Франции о статье 2 Устава ООН, Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, и принципах, закрепленных в этих документах, в частности это невмешательство в дела, отнесенные к внутренней юрисдикции государств, неприкосновенность границ, уважение территориальной целостности государств и основных прав и свобод человека", - отмечает омбудсмен.

Как говорится в заявлении, омбудсменом неоднократно направлялись обращения к международному сообществу с информацией о военных преступлениях, совершенных военно-политическим руководством Армении, о загрязнении азербайджанских земель минами, о том, что Армения не предоставила никакой информации о судьбах более 4 000 наших соотечественников пропавших без вести, и о других действиях Армении, противоречащих общечеловеческим принципам и принципам международного права. В принятой французским сенатом резолюции нет ни слова о почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских земель, массовых убийствах ею мирного населения, разграблении азербайджанских городов и сел, грубом нарушении прав сотен тысяч азербайджанцев, осуществленной Арменией политике этнической чистки на исторических землях Азербайджана.

Также в заявлении говорится, что мир не забыл также насилие, массовую жестокость, совершенную Францией в отношении алжирского народа, политику геноцида, в результате которой погибло 1,5 миллиона алжирцев. С сожалением отмечается, что члены Сената Франции вместо того, чтобы извлечь уроки из истории, хотят принятием этой резолюции создать новые очаги конфликта путем разжигания национальной и религиозной вражды.

"Решительно осуждаю эту резолюцию Сената Франции, расцениваю ее как провокационный шаг, который подорвет мир, стабильность и прогресс в регионе и приведет к нарушению прав и свобод человека», - говорится в заявлении.

Заявление направлено генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Совету ООН по правам человека, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсменов, Азиатской ассоциации омбудсменов Организации исламского сотрудничества и Ассоциации омбудсменов государств-членов этой организации, Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейской сети омбудсменов по правам ребенка, Международному бюро мира, омбудсменам разных стран и национальным институтам прав человека, посольствам Азербайджана за рубежом и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)