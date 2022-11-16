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Эта резолюция создаст массу недоразумений между Францией и Азербайджаном – Натали Гуле, единственный сенатор, проголосовавший против

Политика Материалы 16 ноября 2022 14:47 (UTC +04:00)
Эта резолюция создаст массу недоразумений между Францией и Азербайджаном – Натали Гуле, единственный сенатор, проголосовавший против

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Резолюция, принятая вчера Сенатом Франции по Азербайджану, создаст массу недоразумений между двумя странами.

Об этом сказала в ответ на запрос Trend в среду французский сенатор Натали Гуле, которая единственная из 296 сенаторов проголосовала против данного документа.

Речь идет о резолюции, принятой Сенатом Франции 15 ноября 2022 года под названием "Применение санкций против Азербайджана и его немедленный выход с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и содействие всем инициативам, направленным на установление прочного мира между двумя странами".

«У большинства моих коллег в округе много армян. Они неверно истолковали конфликт, преподнеся его как конфликт между армянами-христианами и азербайджанцами-мусульманами. Все смешалось. Они имеют одну-единственную версию и не интересуются позицией обеих сторон. Армянское лобби здесь очень сильное, особенно в газетах и ​​на телевидении. Данная резолюция создаст много недоразумений. Позиция парламента отличается от позиций президента и правительства, которые более сбалансированны. Это очень плохой пример для сбалансированной позиции. Думаю, Франция потеряла авторитет, в том числе, когда была сопредседателем Минской группы», — добавила Гуле.

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