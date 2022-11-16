Парламент Азербайджана примет заявление в связи с резолюцией Сената Франции (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:12)

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) примет заявление в связи с резолюцией Сената Франции против Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказала спикер Сахиба Гафарова.

Затем был вынесен на голосование и принят вопрос о создании комиссии по подготовке текста заявления.

Гафарова отметила, что, как известно, Франция пыталась добиться принятия документов против Азербайджана в международных организациях как во время 44-дневной войны, так и в последующий период.

«Эта резолюция, принятая вчера французским Сенатом без какого-либо на то морального или политического права, показала готовность навредить отношениям между Францией и Азербайджаном, нанести удар по отношениям между ЕС и Азербайджаном. Призываем Францию отказаться от попыток выставить агрессора-Армению жертвой», - сказала Гафарова.

(Перевод: Фидан Мустафаева)