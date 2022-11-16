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Проводятся командно-штабные учения воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)

Политика Материалы 16 ноября 2022 17:53 (UTC +04:00)
Проводятся командно-штабные учения воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, с участием штабных офицеров воинских частей проводятся командно-штабные учения с компьютерной поддержкой.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана, на учениях проверяется взаимодействие подразделений и согласованность штабов как единого органа управления, проводится оценивание решений задач.

На учениях широко используется опыт, обретенный в ходе Отечественной войны Азербайджана, операции «Возмездие» и других успешных операций азербайджанской армии.

Основной целью проведения командно-штабных учений является развитие навыков командиров и штабных офицеров по разработке планов боевых действий и совместного выполнения задач, а также умений оперативного принятия решений и управления боем.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Проводятся командно-штабные учения воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проводятся командно-штабные учения воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проводятся командно-штабные учения воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проводятся командно-штабные учения воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проводятся командно-штабные учения воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проводятся командно-штабные учения воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проводятся командно-штабные учения воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проводятся командно-штабные учения воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проводятся командно-штабные учения воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проводятся командно-штабные учения воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
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