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Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации (ФОТО)

Политика Материалы 16 ноября 2022 17:42 (UTC +04:00)
Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Первая леди Украины Олена Зеленська разместила на своей официальной странице в Instagram публикацию, в которой отметила Гобустанский государственный историко-художественный заповедник Азербайджана, передает в среду Trend.

Она отметила, что в 32 странах появилось уже 50 украиноязычных аудиогидов.

«Это 50 мест чрезвычайного культурного и исторического значения, в которых зазвучал украинский язык. Азербайджан, историко-художественный заповедник «Гобустан». Уникальное место, где найдено более 6 тысяч наскальных рисунков. Одно из первых на планете, где зародилось искусство. На очереди обязательно новые достопримечательности и новые аудиогиды на украинском», - подчеркнула Зеленська.

Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации (ФОТО)
Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации (ФОТО)
Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации (ФОТО)
Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации (ФОТО)
Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации (ФОТО)
Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации (ФОТО)
Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации (ФОТО)
Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации (ФОТО)
Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации (ФОТО)
Первая леди Украины отметила Гобустанский заповедник в своей публикации (ФОТО)
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