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Группа сотрудников Сумгайытского государственного университета награждена медалью "Терегги" - Распоряжение

Политика Материалы 16 ноября 2022 17:44 (UTC +04:00)
Группа сотрудников Сумгайытского государственного университета награждена медалью "Терегги" - Распоряжение

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Сумгайытского государственного университета.

Согласно распоряжению, по случаю 60-летия Сумгайытского государственного университета и за заслуги в развитии сферы образования в Азербайджане медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники Сумгайытского государственного университета:

Халилов Эльмар Ширинбала оглу

Исаев Амирхан Исмаил оглу

Махмудова Лала Фагаил гызы

Магеррамова Сона Сабеддин гызы

Мамедов Джейхун Гасан оглу.

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