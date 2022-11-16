Группа сотрудников Сумгайытского государственного университета награждена медалью "Терегги" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" сотрудников Сумгайытского государственного университета.

Согласно распоряжению, по случаю 60-летия Сумгайытского государственного университета и за заслуги в развитии сферы образования в Азербайджане медалью "Терегги" награждены следующие сотрудники Сумгайытского государственного университета:

Халилов Эльмар Ширинбала оглу

Исаев Амирхан Исмаил оглу

Махмудова Лала Фагаил гызы

Магеррамова Сона Сабеддин гызы

Мамедов Джейхун Гасан оглу.