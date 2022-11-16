Азербайджан направил Франции ноту протеста

БАКУ /Trend/ - 16 ноября временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лан был вызван в МИД Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.

Дипломату была вручена нота протеста в связи с антиазербайджанской резолюцией, принятой 15 ноября Сенатом Франции.

В ходе встречи было доведено до сведения, что принятая Сенатом Франции резолюция, содержащая далекие от истины, полные лжи и клеветы положения, была решительно отвергнута Азербайджаном. Резолюция носит откровенно провокационный характер и в очередной раз демонстрирует проармянскую, предвзятую и одностороннюю позицию Франции, претендующей на вклад в мирный процесс. Было подчеркнуто, что этот шаг Франции направлен на то, чтобы нанести серьезный удар по установлению мира в регионе и, в частности, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, на которых настаивает наша страна, на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга.

Было отмечено, что указанная резолюция, наряду с грубым нарушением норм и принципов международного права, полностью противоречит обязательствам, в частности в рамках пункта 3 статьи 2 “Договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве” (1993) между Азербайджанской Республикой и Французской республикой.

Азербайджанская сторона на встрече еще раз настойчиво потребовала от Франции воздержаться от шагов и заявлений, направленных против защищаемого международным правом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, которые являются вмешательством во внутренние дела страны.

Временный поверенный в делах Франции отметил, что передаст обращение по назначению.

(Перевод: Нубар Кулузаде)