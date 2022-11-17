Париж открыто демонстрирует "христианскую солидарность" с Ереваном - Руфиз Хафизоглу

Руфиз Хафизоглу

БАКУ /Trend/ - Франция, которая, по мнению большинства армян, мирового армянства, является частью «большой Армении», приняла резолюцию против Азербайджана. Ждать другого от французских парламентариев, одурманенных армянским самогоном, не приходится.

Данная резолюция - не что иное, как клочок бумаги, не имеющий никакой юридической силы. Несомненно, данная резолюция показывает, что французские парламентарии являются марионетками армянской диаспоры, и принята она была с расчетом на "коллективный Запада". В "колыбели демократии" считают, что тем самым "подали пример" другим странам. Однако не учитывается, что понятия "коллективный запад" давно уже не существует, Париж является аутсайдером Европы и этот процесс сильно ускоряется самими же официальными лицами Франции.

Отметим, что данная резолюция представляет собой не только грубое нарушение норм и принципов международного права, но и полностью противоречит обязательствам, в частности в рамках пункта 3 статьи 2 “Договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве” (1993) между Азербайджаном и Францией. В целом же для Франции никогда не существовало каких-либо обязательств, что можно было заметить и в период 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Фактически, Франция, являвшаяся членом Минской группы ОБСЕ, лишь делала вид, что прилагает усилия для урегулирования бывшего нагорно-карабахского конфликта. Но как только Азербайджан решил этот конфликт своими силами, Париж вдруг вспомнил о своих "обязательствах" - но перед Ереваном, и 15 ноября принял предвзятую резолюцию против Азербайджана.

В результате принятия Сенатом этой предвзятой резолюции парламент Азербайджана обратился к правительству страны с призывом о принятии ряда мер, среди которых:

- недопущение привлечения Франции к участию в инициативах и мероприятиях, связанных с процессом нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также каких-либо дискуссий с французскими официальными лицами по этим вопросам до предоставления французским правительством односторонних гарантий;

- поднятие вопроса о преступлениях Франции - политических, военных, против человечности - в рамках международной организации в качестве председателя Движения неприсоединения;

- вынесение вопроса исламофобской политики Франции на повестку в рамках ОИС;

- вынесение вопроса исламофобской политики Франции на повестку в рамках организаций тюркских государств.

По сути в истории Франции нет практики урегулирования каких-либо конфликтов, лишь геноциды в Руанде и Алжире. Франция, история которой полна фактов о геноцидах, военных преступлениях, также активно пропагандировала исламофобию, прикрываясь "свободой слова". Принятая против Азербайджана резолюция - не что иное, как так называемая "христианская солидарность", и подобными действиями Париж демонстрирует всему миру, что Франция больше не светское государство, а страна, которая осталась в дремучем средневековье.

Руфиз Хафизоглу

Заместитель генерального директора АМИ Trend