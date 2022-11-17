В Сухопутных войсках Азербайджана проводятся состязания на звание «Лучшая танковая рота» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в Сухопутных войсках проводятся состязания на звание «Лучшая танковая рота».

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, в состязаниях, проводимых в целях повышения знаний военнослужащих, совершенствования их боевых навыков, проверяется боеготовность танковых подразделений.

Команды сдают зачеты по вождению, стрельбам в дневное и ночное время, физической подготовке и другим упражнениям.

По итогам состязаний, проводимым до 24 ноября, будет определен экипаж, который будет удостоен звания «Лучшая танковая рота».

(Перевод: Фидан Мустафаева)